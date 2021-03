Appendino attacca i negazionisti: “Comportamenti oltraggiosi verso chi combatte il Covid in prima linea”

La manifestazione "No mask" del 20 marzo a Torino

Un attacco duro, frontale. Chiara Appendino punta il dito contro i negazionisti che 10 giorni fa, in piazza Castello, hanno dato vita a una manifestazione senza mascherine.

"Si tratta di un comportamento oltraggioso, soprattutto verso che combatte la pandemia in prima linea", ha spiegato la sindaca. La prima cittadina, prendendo distanza dai manifestanti e condannandoli, ha poi elogiato il lavoro delle forze dell’ordine: "Le azioni sono state coordinate dal Prefetto, in collaborazione con la polizia locale e su coordinamento della Questura: su 250 partecipanti, ci sono state 49 sanzioni".

"Di queste - ha proseguito Appendino - 28 sono state elette per assenza di mascherina e 21 per spostamenti fuori dal Comune. Una persona invece è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale".