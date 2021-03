Un treno da Porta Susa a Malpensa? Sacco dice ‘no’: “Potenziamo il collegamento con Caselle”

“Sì" a un treno diretto tra Porta Susa e l’aeroporto Sandro Pertini, “no” a un collegamento veloce tra la stazione dei treni di Torino e lo scalo milanese di Malpensa. E’ questo il pensiero dell’assessore al Commercio del Comune di Torino Alberto Sacco in merito alla connessione tra il principale aeroporto della regione e il capoluogo piemontese.

Un pensiero che arriva a seguito dell’esclusione dell’aeroporto Sandro Pertini nell’elenco delle opere strategiche che il Governo ha redatto per potenziare o creare dal nulla collegamenti ferroviari veloci tra gli scali e le principali città italiane. Un piano di 1 miliardo di euro, che non vede la presenza di Torino.

“Si parla spesso dell’opzione di collegare Torino con Milano Malpensa, per una connessione che grazie all’alta velocità garantirebbe un’accessibilità quasi immediata con i voli internazionali. E’ interessante, ma c’è un però: è fondamentale per Torino avere un aeroporto forte, ben posizionato nella mappa internazionale” ha spiegato Sacco.

Per il momento, dunque, nessun collegamento veloce con Malpensa. La priorità, visti anche i lavori della Torino-Ceres, rimane la connessione veloce tra il centro di Torino e Caselle. A confermarlo è lo stesso Sacco: “A breve l’aeroporto di Caselle sarà collegato con una linea diretta di treno veloce con Porta Susa: quella è la cosa importante per la nostra città”.

L’assessore vorrebbe che il collegamento non fosse veloce, ma immediato, senza fermate di mezzo: “Sarebbe importante che fosse diretto, non come è previsto adesso con una serie di fermate intermedie. Questa è stata una delle richieste che mi è sempre stata fatta in ogni tavolo sul turismo”.

“Si deve continuare a rendere Caselle attrattivo: bene che abbia annunciato nuove rotte tra marzo e ottobre, con 58 rotte” ha concluso Sacco. Una posizione condivisa da Federica Scanderebech, vice capogruppo di Forza Italia: “Occorre mantenere alta l’attenzione sull’aeroporto, che deve rimanere strategico: la Regione sta facendo la sua parte, deve intervenire anche la Città. Caselle sia una priorità per rilanciare il turismo sul territorio”.