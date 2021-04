ITALIAFIORITA: scatta-pubblica-valorizza

Venerdì 26 marzo è stata presentata in via telematica la nuova app ITALIAFIORITA FOR A GREENER EUROPE, rivolta a tutti i cittadini italiani, un nuovo modo di far conoscere e valorizzare il nostro territorio Italiano, i suoi paesi e località fiorite per un’Europa più fiorita. Chi più del cittadino può aiutare a rendere piacevole e vivibile il proprio paese? Questa app scatta-pubblica-valorizza sarà di grande aiuto ai turisti e ai viaggiatori ed è rivolta a tutti, cittadini, amministratori e professionisti del verde.

Abbiamo pensato a questa app, dice il Presidente di Promoflor Renzo Marconi ideatore del progetto, come un modo innovativo ed immediato per valorizzare i vari territori e paesi, un modo semplice che qualsiasi persona potrà usufruire scaricando l’app gratuita ed essere attore ed autore delle foto che potrà vedere pubblicate a suo nome, naturalmente prima verranno esaminate e selezionate da esperti secondo gli standard stabiliti dal regolamento.

Sono intervenuti alla videoconferenza stampa come relatori del progetto moderati dalla giornalista di RAI 1 Camilla Nata, Antonio Giannoccaro di Adnet, realizzatore dell’app, spiegando il funzionamento nei vari passaggi.

Anna Furlani Pedoja, coordinatrice e responsabile della pubblicazione delle foto.

Lorenzo Bazzana, Coldiretti per la valorizzazione sia economica che tecnica e geografica della floricoltura italiana che ha fornito dati concreti in merito al settore.

Andrea Bocsi per il Marketing turistico internazionale che ha parlato delle sue esperienze di marketing floricolo in giro per il mondo.

Antonio Longo Dorni per il Marketing turistico virtuale, strumento importante per il periodo che stiamo attraversando ha parlato di manifestazioni e turismo virtuale.

Giustino Ballato per gli eventi abbinati alle manifestazioni floreali che ha raccontato il suo modo di aiutare i floricoltori piemontesi e i cittadini, in periodo Covid, con una manifestazione mensile.

Katia Esposito per la partecipazione attiva della cittadinanza, che ha voluto raccontare di quanto per lei è importante vedere il proprio territorio vivibile e fiorito, aiutata anche da altri cittadini.

Andrea Spinosi Presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia che ha evidenziato la risposta del suo Comune, con il coinvolgimento delle associazioni locali, nel mantenimento del verde pubblico e dei fiori sul territorio.

Intervento del Patron Italy di Miss Universe Marco Ciriaci che ha promosso la bellezza femminile ben rappresentata dai colori, profumi e sensazioni dei fiori e la proposta nel futuro più immediato di una Miss ITALIAFIORITA.

Intervento di Rosalia Grillante che appoggia pienamente il progetto e che con lungimiranza ne decreta un grande successo.

In conclusione Renzo Marconi ringrazia tutti gli intervenuti e Soges S.p.A. di Torino che ha gestito la videoconferenza. Tutti i relatori, molto entusiasti, hanno fatto i complimenti per la nuova app.

Numerosi i partecipanti alla videoconferenza, amministratori, floricoltori, sostenitori Promoflor e cittadini comuni, non vi resta che scaricare l’app gratuita ITALIAFIORITA.

Sarai protagonista e potrai “competere” con il tuo vicino, amico, parente e con tutti coloro che vorranno cimentarsi fotografando le bellezze del verde e floreale nel suo insieme dei luoghi più amati.