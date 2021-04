"Resta in ascolto": a Nichelino servizio telefonico di aiuto per i più fragili

"Resta in ascolto": a Nichelino la Protezione civile offre un servizio telefonico di aiuto per i più fragili

In questa fase di zona rossa, chiusure e terza ondata c'è chi si sente solo e può avere bisogno di una voce amica per affrontare questo momento. Nasce con l'intento di aiutare queste persone il servizio gratuito "Resta in ascolto", offerto dalla Protezione civile di Nichelino.

Il numero da chiamare è lo 011/6819677 ed è attivo martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 16.30 alle 19.30. L'idea deriva dalla volontà di non lasciare da soli quei soggetti più fragili che patiscono maggiormente la solitudine di non poter ricevere visite a casa di amici e parenti.

"Un nuovo servizio di sostegno dedicato chi vive situazioni stressanti o emotivamente difficili a cauas della pandemia - ha spiegato l'assessore Antimo De Ruosi - Una parola di conforto, una voce amica, un sostegno a volte possono fare la differenza".