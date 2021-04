Asl To3, primi risultati della psicologia dell'emergenza nell'ambito del Covid-19

I primi risultati dell'attività del servizio sono stati presentati in questi giorni al convegno internazionale sul PTSD promosso da Trauma Living Lab e organizzato da Psicologia.io, dove il lavoro ha ottenuto un ottimo riconoscimento. Per l’occasione sono stati relazionati anche alcuni dati sull’attività fin qui svolta dal servizio di Psicologia AslTo3, con particolare attenzione alla Psicologia delle Emergenze.

Dalla relazione di attività, su un totale di 498 pazienti seguiti da inizio pandemia, è emerso ad esempio che la tipologia di richiesta è stata prevalentemente femminile (77% dei casi) e ha interessato una fascia di età compresa tra i 6 e i 99 anni. La maggior parte di coloro che si sono rivolti al servizio lo hanno fatto per difficoltà emotive connesse al lockdown e al timore per sé e per i propri cari di contrarre la malattia, mentre l’85% ha avuto accesso per la prima volta ad un intervento psicologico in questa occasione.