Un 65enne, incensurato, é stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L'uomo, la scorsa settimana, ha cercato di strangolare la moglie mentre i due si trovavano all'interno della loro abitazione, nel quartiere Mirafiori.

Da quanto si apprende, l'uomo non si era reso protagonista di episodi violenti in passato. La vittima é stata ricoverata all'ospedale Cto di Torino, dove le é stata riscontrata una frattura al cranio, giudicata guaribile in 30 giorni.