Crollo nascite nel 2020, Damilano: "Per ricostruire fiducia serve un progetto a fianco di tutti i torinesi"

"Per ricostruire la fiducia e contrastare la rassegnazione servono lavoro e aiuti concreti, serve che le famiglie possano permettersi e sostenere un mutuo per diventare casa, serve un progetto di città che sia al fianco di tutti i torinesi". È questo il commento su Facebook del candidato sindaco (in pectore) per Torino del centrodestra Paolo Damilano sui dati diffusi ieri dall'Ires, che evidenziano come nel 2020 in Piemonte siano nati solo 27mila bambini.

A giocare a sfavore della natalità le incertezze prodotte dalla crisi economica del 2008 e ci si aspetta che altrettanto accada per gli effetti della crisi sanitaria innescata dalla diffusione del Covid dal febbraio dello scorso anno.

Dati che lasciano "sgomenti" e che per Damilano vanno presi "molto sul serio e senza rassegnazione. Possiamo - sottolinea - e dobbiamo reagire".