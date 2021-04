Selezionati i vincitori del contest fotografico "Obiettivo sulle Luci"

La Città di Torino , in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino e l' Associazione AbbonamentoMusei.it , ha ideato e proposto nel mese di febbraio 2021 la prima edizione di ‘ Obiettivo sulle Luci ’, un contest fotografico su Instagram dedicato alla rassegna Luci d'Artista - progetto d'arte contemporanea open air - con l'intento di valorizzare e divulgare il patrimonio d'arte pubblica costituito dalle installazioni luminose collocate nelle strade e nelle piazze di torinesi.

Giuseppe Mura e Alessandro Panerati riceveranno ciascuno in premio 1 Abbonamento Musei Piemonte - Valle d’Aosta

I rappresentanti delle istituzioni museali coinvolti nella selezione inoltre, considerata la qualità delle fotografie che hanno partecipato al contest, hanno deciso di attribuire una menzione anche ad altre 5 immagini pubblicate: nixonyiquan (nickname) per Luce Fontana Ruota di Gilberto Zorio; andrea.casalenuovo (nickname) per Piccoli spiriti blu di Rebecca Horn; lofinoantonio (nickname) per Noi di Luigi Stoisa; davide.cavagnuolo (nickname) per Noi di Luigi Stoisa, piva_max (nickname) per Planetario di Carmelo Giammello.

L’attività su Instragram, promossa in relazione al concorso, ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, la pubblicazione di 611 foto e più di 30mila like e visualizzazioni.

“Le Luci d'Artista sono un simbolo della nostra città e da quasi 25 anni catturano l'interesse di chiunque vi si trovi a passeggiare, nel periodo in cui le opere fanno risplendere le strade cittadine – sottolinea Francesca Leon, Assessora alla Cultura della Città -. Il concorso fotografico che abbiamo lanciato ci ha confermato questo interesse con una bella risposta di partecipazione per dimensioni e qualità delle immagini che ci sono pervenute. L’attenzione, da parte di fotografi amatoriali, professionisti e appassionati è un segnale importante e per me motivo di grande soddisfazione. È la dimostrazione del legame che si è creato tra le Luci d’Artista e chi nel tempo ha potuto imparare a conoscerle e ad amarle".