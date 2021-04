"Zona rossa? No, zona spaccio": corso Giulio Cesare assediato da pusher e tossicodipendenti

Assediati dai pusher, in zona rossa. Non sembra esserci "lockdown" che tenga per lo spaccio, in Barriera di Milano: in corso Giulio Cesare, in particolare all'altezza del civico 111, sembra di essere catapultati in un bazar della droga.

I residenti, esasperati, segnalano un via vai continuo di pusher e tossicodipendenti, bivacchi, consumo di droga, alcol e cibo. Come se Torino non fosse in zona rossa. A segnalare la situazione, Paolo Biccari, ex presidente dell'Associazione Giustizia & Sicurezza: "Dopo qualche giorno di pace, dovuto ai controlli delle forze dell'ordine, la situazione è tornata peggio dei mesi scorsi".

In effetti, nelle scorse settimane, i controlli avevano riportato la normalità nell'area. Una calma apparente, durata appunto il tempo dei controlli straordinari. "Gruppi di persone bivaccano bevendo birra e consumando cibo, parlando a voce alta anche dopo le 22, forse in questo angolo di Barriera di Milano non esiste il coprifuoco? Altra piaga che persiste è lo spaccio di stupefacenti, che ad ogni ora avviene senza sosta, è facile vedere spacciatori cedere le dosi ai clienti che le consumano senza paura seduti sulle panchine o in strada, a testimonianza del consumo di crack abbiamo rinvenuto diversi involucri vuoti" racconta Biccari.