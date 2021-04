Il vaccino entra "in catena di montaggio": 805 imprese pronte a ospitare centri di somministrazione. Duecento a Torino

Sono 805 e 1500 i due numeri che le imprese piemontesi sono pronte a fare "uscire" sulla ruota della salute pubblica (e della ripresa). Dopo averlo più volte annunciato, in tempi recenti, le aziende hanno fatto la conta e - dopo un censimento all'interno dei confini regionali - ecco arrivata la risposta: 805 realtà disponibili a ospitare al proprio interno centri vaccinali anti Covid, per un totale di 1500 locali. Solo a Torino e provincia si stimano un quarto delle adesioni, circa 200 dunque. Adesso non resta che attendere il semaforo verde della Regione - e prima ancora del Governo - con le regole e i paletti da rispettare. Ma il segnale è chiaro. Così come è forte la soddisfazione. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa - dice il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay -. Un ulteriore grazie va ai Presidenti delle Associazioni territoriali, così come ai rappresentanti dei Giovani Imprenditori e della Piccola Industria di Confindustria Piemonte. Un lavoro di squadra che ci colloca al secondo posto, a livello nazionale, nel rapporto tra popolazione e imprese disponibili a creare dei centri vaccinali nei loro impianti e uffici. Un risultato di cui possiamo andare fieri”.

“Dopo questo primo passo, siamo pronti a effettuare anche tutti quelli successivi che serviranno - aggiunge Gay -. Il Piemonte potrebbe divenire un hub sperimentale all'interno della campagna vaccinale nazionale per far accelerare le operazioni di vaccinazione e favorire, anche in questo modo, la nostra ripresa economica. Da alcune settimane stiamo già lavorando a un accordo con la Regione per entrare nella fase operativa non appena avremo le indicazioni dal Governo e poter così contribuire a voltare pagina, dopo questo anno drammatico”.