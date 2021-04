Domenica elezioni in Bulgaria: a Torino seggio in via Galliano

Nel modulo per lo spostamento va indicato "Situazione di necessità - voto Assemblea Nazionale Bulgaria - 4 aprile 2021"

Domenica in Bulgaria si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale, composto da 240 seggi. Sono le prime, dal 2009, a svolgersi nei tempi stabiliti: soprattutto è la prima volta che i bulgari sono chiamati alle urne durante le pandemia del Covid-19. Favorito alle consultazioni, che non segneranno la fine dell’instabilità politica nel paese dell’Est, è l’attuale premier del partito di centrodestra GERB Bokyo Borisov.

Per permettere ai bulgari residenti a Torino di votare è stato allestito un seggio in via Giuseppe Galliano 15. Chi vorrà esprimere la propria preferenza potrà, munito di autocertificazione, transitare e avere accesso anche ai territori di regioni dove ci sono restrizioni alla mobilità (area gialla, area arancione e area rossa).

Gli interessati dovranno indicare nel modulo che lo spostamento è determinato da "altri motivi ammessi", compilando l'apposito spazio con la dicitura "Situazione di necessità - voto Assemblea Nazionale Bulgaria - 4 aprile 2021".

Gli stranieri residenti a Torino al 31 dicembre 2019 sono 123.659 e rappresentano il 14,4% della popolazione totale. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 37,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,6%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (5,6%). I bulgari sono 242, pari allo 0.20% degli abitanti.