Assembramenti e criminalità davanti all'ex Porta Susa, Ricca al Questore:"Garantire più controlli"

Da cuore pulsante degli spostamenti di Torino, a zona di profondo degrado: è questa la parola discendente di piazza XVIII Dicembre. Davanti alla vecchia stazione di Porta Susa quotidianamente i residenti, così come i passeggeri della metropolitana, denunciano assembramenti con persone che bevono alcolici fin dal primo pomeriggio, senza rispettare alcun tipo di distanziamento e, spesso, danno vita a litigi e risse.

Molto frequente è anche la presenza di ubriachi che chiedono soldi ai passanti sia sulla piazza che all’ingresso della metropolitana. “Racconti – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca - che trovano conferma in recenti fatti di cronaca che interessano sempre più di frequente la zona: basti pensare a una rissa che ha portato all’arresto di tre persone avvenuta il 30 marzo e a una rapina, anche in questo caso a cui sono seguiti tre arresti, avvenuta dieci giorni prima”.

L’esponente della Lega annuncia di voler chiedere un incontro al Questore di Torino “per segnalare il problema e sollecitare un incremento dei controlli in questa area centrale della città che non può essere lasciata in mano all’abbandono e al degrado. Piazza XVIII Dicembre, per via della fermata della metropolitana e della vicina sezione ferroviaria, è uno snodo fondamentale ed è anche il biglietto da visita di Torino per i turisti che vengono a visitarla”.