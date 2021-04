Un cerbiatto a spasso per la città di Grugliasco: ci vogliono 4 ore per recuperarlo e curarlo [VIDEO]

Agli animali insoliti (anche strani), a Grugliasco, ci hanno fatto l'abitudine. Proprio alle porte di Torino, infatti, opera ormai da tempo il Canc, la struttura dell'Ospedale Veterinario Universitario dell'Università di Torino dedicata agli animali selvatici e domestici non comuni di via Da Vinci.





Ma in questo caso, è madre natura che hanno che ha fatto tutto di testa sua. E nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale, insieme alle guardie venatorie della Città Metropolitana di Torino e due veterinari del dipartimento di Veterinaria dell’Università degli studi di Torino, sono stati chiamati a bloccare un cerbiatto che girovagava in via Losa, a borgata Fabbrichetta, all’interno di una recinzione non coltivata, non lontano dalla sede proprio della Polizia Municipale.