Covid, Ruffino (Cambiamo!): "Riaprire le imprese che rispettano i protocolli di sicurezza"

"Ascoltare il grido d’allarme che proviene dal mondo dell’impresa è un dovere. In Italia pende un grande rischio: non prevedendo forme di sostegno e di apertura per ogni categoria, molte realtà saranno spinte verso l’indebitamento eccessivo e, dunque, nelle maglie del racket". Lo dichiara la deputata di Cambiamo! Daniela Ruffino.

"Per questo, è necessario sin da subito coniugare risposta pandemica ad agibilità economica, dove possibile e permettere alle aziende che rispettano i protocolli di sicurezza sanitaria a riaprire. Aderisco perciò, con convinzione, alla petizione lanciata da parrucchieri ed estetisti ma in generale l’appello che arriva da tutte le categorie, dagli ambulanti ai bar ai ristoranti. Proseguendo sulla strada delle chiusure, infatti, si entrerà solo in un trend negativo per la vita delle imprese che sarà difficilmente reversibile", conclude.