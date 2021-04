Suolo pubblico, Quattrocolo: "La matematica non è un'opinione: nessun aumento del 300%"

"Le notizie che vorrebbero un aumento del 300% del canone per l’occupazione del suolo pubblico per l’attività edilizia (ovvero, i ponteggi), sono del tutto infondate, in quanto basate su calcoli errati. Il Canone unico comunale, per l’attività edilizia, che sostituisce la Cosap comporterà aumenti che andranno dal 12% in caso di ponteggio a carattere annuale, al 40% in caso di ponteggio a carattere temporaneo. Una scelta voluta da questa amministrazione, pur nella consapevolezza del disagio che l’aumento arrecherà agli interessati, al fine di garantire la stabilità del canone per gli esercizi pubblici, tipicamente per i loro “dehors”, e per gli operatori mercatali".

Così il vicesindaco di Chieri, Roberto Quattrocolo.