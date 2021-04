La Reale Mutua esce ai quarti di Coppa Italia contro Scafati

Si interrompe dopo solo una partita l’avventura alle Final Eight della Reale Mutua Basket Torino. I gialloblù escono sconfitti dai quarti contro Scafati sul risultato di 76-84, al termine di una partita combattuta, ma giocata in larga parte in equilibrio. Con un Diop non al meglio (rimasto in campo comunque per 31’), i gialloblù pagano le scarse percentuali ai tiri liberi, la maggiore propensione a rimbalzo degli avversari e il quasi 50% dall’arco degli avversari.

CRONACA

Un problema al tabellone fa slittare l’inizio della partita di 17’, ma il match parte subito con ritmi altissimi: dopo il 3-0 di Scafati, botta e risposta dall’arco tra Pinkins e Jackson che mette il risultato sul 3-6. Il primo vantaggio della partita per Torino arriva con l’alley-oop servito da Cappelletti a Diop (7-6), ma il primo strappo del match è opera dei campani: tre triple in fila (due volte Thomas e Sergio) fanno scivolare la Reale Mutua sul -5 (12-17) e costringono coach Cavina al time out. All’uscita dalle panchine Diop risponde alla Givova per le rime, accorciando sul 15-17, ma il finale di quarto premio ancora la squadra di coach Finelli: Cucci sullo scadere raccogliere il rimbalzo sull’errore di Thomas e chiude i primi 10’ sul 18-22.

Nella seconda decina Torino prova subito ad accorciare dalla lunetta con Alibegovic, ma è ancora Scafati ad avere la meglio con il canestro di Benvenuti che spedisce la Reale Mutua sul -7 (20-27). I gialloblù provano a cambiare marcia e trascinati da Alibegovic e Cappelletti trovano il -1 (29-30). Scafati si rifugia nel time out e all’uscita dalle panchine approfitta dell’imprecisione di Torino, per scappare sul nuovo -6 firmato Cucci (29-35). La squadra di Coach Cavina, però, non si arrende e con i primi punti della partita di Clark trova ancora una volta il pari (36-36). Il finale premia ancora la squadra in blu: la bomba di Sergio, troppo corta, diventa un assist per Benvenuti che sigilla il primo temp sul 39-40.

Nella ripresa Torino rientra in campo con uno spirito diverso e Scafati se ne accorge subito: Cappelletti, Toscano e Clark aprono le danze con il parziale di 9-2 (48-42), la Givova prova a rispondere con la tripla di Jackson, ma i canestri di Cappelletti e Pinkins ribadiscono il vantaggio torinese per il +8 (53-45). I campani ci mettono un paio di minuti a carburare, ma non si fanno impressionare dal buon momento di Torino e con Marino e Musso si rimettono prontamente sulle tracce di Alibegovic e compagni (53-52). La Reale prova a respingere gli avversari con Toscano e Penna, ma Jackson sul finale di terzo quarto è devastante: le due bombe consecutive del maltese valgono pareggio e vantaggio (59-62) dopo 30’.

Il nuovo vantaggio esalta la Givova che con Benvenuti segna il +8 (59-67). Coach Cavina prova a rimettere in ordine le idee con 60’’ di pausa, ma al rientro in campo è ancora Scafati a bucare la retina, con Palumbo che segna il primo vantaggio in doppia cifra della partita (61-72). La Reale Mutua non si arrende e trascinata da Clark, Cappelletti e Pinkins si lancia all’inseguimento dei campani, dimezzando lo svantaggio con 3’ abbondanti sul cronometro da giocare (70-76). La Givova con Jackson dall’arco prova a dare il colpa di grazia ai gialloblù, ma Torino non è squadra che si arrende facilmente e con Diop dalla lunetta si porta ad un possesso di svantaggio con 60’’ da giocare. Sul finale, però, a Torino non basta il tempo per completare la rimonta, con Scafati che chiude definitivamente il match con l’inchiodata di Thomas. Finale 76-84.

Reale Mutua Torino - Givova Scafati 76-84 (18-22, 21-18; 20-22, 17-22)

Torino: Alessandro Cappelletti 18 (4/9, 2/5), Kruize Pinkins 17 (3/4, 3/9), Ousmane Diop 12 (3/7, 1/2), Jason Clark 11 (2/2, 2/6), Daniele Toscano 8 (1/1, 2/4), Mirza Alibegovic 6 (1/1, 1/10), Lorenzo Penna 3 (0/1, 1/1), Franko Bushati 1 (0/0, 0/0), Giordano Pagani 0 (0/1, 0/0), Luca Campani 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 20

Rimbalzi: 29 8 + 21 (Ousmane Diop 9)

Assist: 15 (Alessandro Cappelletti 8)

Scafati: Charles Thomas 19 (5/7, 2/4), Darryl Jackson 17 (0/2, 5/12), Valerio Cucci 12 (6/10, 0/1), Bernardo Musso 9 (0/0, 3/5), Lorenzo Benvenuti 7 (2/5, 1/2), Mattia Palumbo 6 (0/2, 1/1), Tommaso Marino 5 (0/0, 1/4), Nemanja Dincic 4 (2/3, 0/0), Luigi Sergio 3 (0/1, 1/2), Riccardo Rossato 2 (1/1, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13

Rimbalzi: 40 8 + 32 (Valerio Cucci 11)

Assist: 20 (Tommaso Marino 9)