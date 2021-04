Anche a Torino arriva il Dentista solidale, per garantire le cure a chi non può permettersele

Garantire le cure dentistiche a chi, soprattutto in un periodo così difficile, fatica a permettersele. E' questo l'obiettivo dell'accordo stretto - a livello nazionale - tra Società di San Vincenzo De Paoli e SIdP , Società Italiana di Parodontologia e Implantologia. " Quelle dentarie sono cure costose - recita una nota ufficiale diffusa dalle due società -, che spesso rappresentano una spesa impossibile da affrontare per chi perde lavoro o vive in condizioni di disagio. Difficoltà che la pandemia ha ulteriormente accentuato ".

Ma il progetto non si limita ad affrontare l’emergenza: vuole offrire anche un approccio alla prevenzione attraverso seminari e webinar. “ Da questa sinergia tra le due realtà - ha concluso Gianfico - nasce la possibilità di fare educazione ed accompagnamento per uscire fuori da questa povertà, o addirittura di prevenirla. E’ un ruolo educativo e sociale che si prefiggono le nostre due realtà insieme ”.

Su tutto il territorio nazionale sono già più di 200 i soci della SIdP che hanno accettato di offrire cure gratuite ai meno abbienti che verranno segnalati dalla San Vincenzo. Ma il numero delle adesioni degli specialisti è destinato a crescere: si punta ad arrivare almeno a 400 entro il 15 aprile, quando prenderanno il via le prime visite legate all'iniziativa. E a Torino e in Piemonte (territorio cui appartengono alcuni dei promotori del progetto) i numeri parlano già di 9 studi e circa 20 professionisti coinvolti. "Ma le adesioni si stanno moltiplicando giorno dopo giorno e contiamo presto di aumentare ulteriormente la platea", dicono dall'organizzazione.

Gli odontoiatri potranno aderire su base volontaria all’iniziativa per offrire la propria disponibilità a fornire prestazioni odontoiatriche d’emergenza gratuite, in totale sicurezza, nel proprio studio (minimo previsto un’ora alla settimana per un singolo paziente).



Per maggiori informazioni, è possibile collegarsi a questo link.