Un marocchino è stato arrestato per non essersi fermato all'alt dei Carabinieri. Il fatto è accaduto nella notte ad Orbassano, dove era stato allestito un posto di controllo in strada Gerbido.

Dopo la fuga è scatto l'inseguimento da parte dei Carabinieri, terminato quando il 30enne ha abbandonato la vettura a Rivalta e si è messo a scappare tra i campi. Qui è stato bloccato dopo una violenta colluttazione con i militari.