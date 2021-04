Venaria, il Comune cerca due architetti per la commissione locale del paesaggio

L’Amministrazione Comunale di Venaria ricerca 2 candidati laureati in architettura iscritti all’Ordine professionale per la nomina a membri della Commissione Locale del Paesaggio che è l’organo tecnico – scientifico consultivo comunale istituito ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ) e della Legge Regionale n. 32/2008.

Gli interessati devono possedere comprovata competenza nelle materie riguardanti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale.

I membri durano in carica cinque anni con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale dell’Amministrazione. Gli stessi durante tale periodo non possono assumere incarichi di progettazione da parte dei privati nell’ambito del Comune. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

I candidati a membro della Commissione Locale del Paesaggio dovranno:

• essere cittadini italiani o dell’Unione Europea di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici;

• non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;

• non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo II del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), relative alla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali;

• essere in possesso di laurea in Architettura e iscrizione all’Ordine degli Architetti;

• essere in possesso di comprovata esperienza tecnica acquisita per studi compiuti e/o per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private;

• non ricoprire cariche elettive nel Comune o nel Parlamento Nazionale o Europeo oppure dimettersi da tali cariche entro dieci giorni dalla nomina;

• non essere dipendenti del Comune di Venaria Reale; non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato. Parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;

• non avere in corso né assumere incarichi di progettazione e/o consulenza da parte di committenti privati che debbano essere sottoposti al parere della Commissione per l’intera durata dell’incarico.

La nomina dei candidati è effettuata, in base a criteri meritocratici, dalla Giunta Comunale con propria deliberazione prestando particolare attenzione alla copertura di tutte le competenze di cui sopra, necessarie alla verifica della qualità ambientale degli interventi.

Le domande di partecipazione con dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti (scaricabile all’indirizzo: https://sit.comune.venariareale.to.it/visura-pratiche-edilizie) dovranno essere corredate di dettagliato curriculum vitae (redatto sotto forma di autocertificazione) con referenze professionali (che saranno successivamente verificate), con dichiarazione di disponibilità a partecipare assiduamente alle riunioni della Commissione che si terranno, di norma, ogni venti giorni in orario di ufficio. Dovrà inoltre essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente ed inviata in file formato pdf via PEC all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it con oggetto: “CANDIDATURA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO”.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 Aprile 2021.