Il Coordinamento regionale Opi chiede alla Regione un tavolo tecnico per la formazione complementare degli Oss

Per il Coordinamento OPI la delibera del Veneto, che consente agli Oss di eseguire alcune prestazioni sui pazienti, non è ammissibile nemmeno nell’emergenza della pandemia dal momento che porrebbe a serio rischio sia la persona assistita che gli stessi operatori, configurando anche profili di dubbia legittimità e responsabilità professionale.

E proprio nell’ottica di valorizzare le differenti professionalità, gli Ordini delle professioni infermieristiche di tutto il Piemonte si propongono come attori attivi per delineare un percorso ad hoc. "Un iter - puntualizza Sciretti - che veda il professionista Infermiere come responsabile dell’assistenza Infermieristica, sulla base dell'articolo 1 del DPR 739/94". Una assistenza infermieristica che si potrà avvalere - entro ambiti definiti da un progetto formativo specifico - della figura di supporto dell'Operatore socio-sanitario come già previsto dall’accordo Stato Regioni del 2001 che può essere ampliato e rivisto "anche in considerazione dell’evoluzione delle competenze dell’infermiere del terzo millennio".