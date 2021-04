Covid 19: giovedì al via in Piemonte le prenotazioni per gli over 60

Al via giovedì in Piemonte le pre- adesioni, per gli over 60, ai vaccini contro il Covid-19. Dall’8 aprile chi è nato chi è nato tra il 1952 ed il 1961 compreso potrà infatti chiedere di essere vaccinato tramite il sito internet https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/ o il proprio medico di famiglia.

Nella nostra regione, a questa mattina, sono state consegnate un milione e 113.680 mila dosi: di queste ne sono state somministrate 893.501 (80,2%), poco più di 340 mila a uomini e le restanti 553mila e 400 a donne. Dal punto di vista dell’età ad oggi, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero della Salute, il 50% delle inoculazioni è stato fatto su anziani con più di 70 anni (81.619 over 90/325.172 over 80/ 50.481 over 70). Nella nostra Regione sono 175 i principali punti di vaccinazione.