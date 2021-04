La Polizia scova in un appartamento di Torino 30 chili di cocaina: avrebbe fruttato due milioni e mezzo di euro (VIDEO)

Un controllo avvenuto ieri sera attorno alle 20 in via Bra da parte della Volante del Commissariato Barriera di Milano ha condotto all’arresto di un cittadino albanese incensurato, F.D., 27 anni, per la detenzione di un ingente quantitativo di cocaina.

Il giovane è stato sottoposto a controllo mentre stava per salire a bordo di un’auto; visti i poliziotti, il giovane si è, però, allontanato ed ha continuato a camminare verso Corso Vercelli. Fermato, il ventisettenne si è dimostrato molto nervoso ed agitato: gli agenti lo hanno allora perquisito, trovandolo in possesso della somma di 19.200 euro, in parte nel portafoglio ed in parte all’interno di un borsello che portava tracolla. Eppure, il giovane risulta disoccupato: in merito all’ingente cifra di denaro contante che aveva al seguito, suddivisa in mazzette da 1.000 euro, forniva delle giustificazioni contraddittorie e poco credibili, come il dover acquistare un’auto in zona. Ma lo stesso non era in grado di fornire il nominativo né il recapito telefonico del venditore a cui avrebbe dovuto dare la somma. Da accertamenti svolti nell’immediatezza, i poliziotti sono risaliti ad un alloggio ove lo stesso vive da solo, in zona Pozzo Strada, e lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo 33 panetti di cocaina purissima ed alcune forme a parallelepipedo, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi, tra le quali due bilance elettroniche di precisione, una pressa idraulica ed un mixer. La sostanza rinvenuta ammonta a quasi 30 kg. Al dettaglio, avrebbe fruttato circa 2 milioni e mezzo di euro. Inoltre, nascosti nel letto cassonato, gli agenti hanno rinvenuto altri 28 mila euro. Per lui si sono aperte le porte del carcere.