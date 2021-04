Rientro dei cervelli in Banca del Piemonte: rafforzato private banking con due giovani manager da Singapore e Lussemburgo

In queste settimane Banca del Piemonte sta rafforzando la Rete Private Bankers con l’inserimento di due giovani manager provenienti da lunghe esperienze all’estero.

Giuseppe Corcelli, romano, 36 anni, Laurea e Master of Science con Lode in Metodi Economici e Quantitativi all’Università di Roma Tor Vergata; Master of Science in Wealth Management alla Singapore Management University. Giuseppe ha lavorato per sei anni in Leonardo tra Roma e Jakarta con il ruolo di Corporate Finance Manager, per poi entrare come Investment Advisor nel 2017 nel Natura Green Investments Inc., Family Office con un diversificato portafoglio di investimenti e sedi a Singapore e New York.

Gianluca Quaranta, torinese, 30 anni, Laurea Magistrale con Lode e Dignità di Stampa in Economia all’Università di Torino, dopo esperienze in grandi gruppi bancari a Dublino e Londra, ha lavorato da gennaio 2018 in Pictet Wealth Management Lussemburgo, prima come Private Banking Assistant e successivamente come Client Relationship Officer nel settore Private Banking & Wealth Management per HNWI.

Entrambi si inseriranno nella Direzione Commerciale, la cui Responsabile è il Direttore Centrale Giovanna Crescenzo e dove già operano 32 consulenti Private e Premium.