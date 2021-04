Vinovo, domani l'inaugurazione del centro vaccinale di via Verdi

Domani, giovedì 8 aprile, sarà inaugurato a Vinovo un centro vaccinale all'interno del centro sportivo “Tetti Rosa”, in via Verdi 51, una tensostruttura di circa 850 mq coperti oltre ad un’area esterna, sistemata per l’occasione dal Comune, di circa 1200 mq destinata a parcheggi.

All'inaugurazione, prevista per le ore 10, il Sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini accoglierà il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

I lavori di sistemazione, effettuati in meno di 15 giorni, hanno comportato un investimento per il comune di circa 30.000€ (sistemazione parcheggi esterni, imbiancature locali, pulizie, ecc…). L’Asl To5, in collaborazione con i tecnici comunali, ha effettuato l’allestimento dei box vaccinali, della cartellonistica, wifi, impianto elettrico e videosorveglianza. Il centro vaccinale ospiterà gli utenti di Vinovo e anche quelli di altri piccoli comuni vicini.

Il potenziale vaccinale, ossia le vaccinazioni inoculate nelle 7 ore di apertura, si aggirerà intorno alle 400 iniezioni suddivise nei 5 box attualmente allestiti: la struttura tuttavia può ospitare altri 3 box per un potenziale vaccinale di 640 inoculazioni. Qualora l’orario venisse ampliato (da 7 a 10 ore al giorno) si potrebbero raggiungere le 1000 vaccinazioni giornaliere.

Nel centro opereranno, oltre all’equipe di medici e infermieri dell’Asl To5, anche i medici di medicina generale di Vinovo secondo una specifica turnazione. Durante le vaccinazioni è garantito il costante supporto del Gruppo comunale di protezione civile.