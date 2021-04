Vittoria nel derby contro Casale e primo posto per la Reale Mutua Basket Torino

Serviva un segnale forte dopo la sconfitta contro Scafati e Torino non ha deluso le aspettative nel derby contro Casale, dominato per 40’. La squadra di coach Cavina ha messo in discesa la partita sin dai primi secondi di gioco, imponendo i propri ritmi e il proprio gioco. Con Diop fermo ai box, è Cappelletti a prendere in mano la squadra, con 19 punti a referto in poco più di 20’. In doppia cifra anche Alibegovic, Pinkins (14) e Toscano (11).

CRONACA

Primo quarto senza storia, la Reale Mutua entra in campo in modalità bulldozer, mentre Casale non è pervenuta: le triple di Cappelletti, Pinkins e Toscano fanno volare i gialloblù al +18 (5-23) dopo appena 5’ di gioco. I padroni di casa provano ad affidare la reazione a Redivo, ma l’argentino non riesce a scalfire la difesa di ferro di Torino, che chiude i primi dieci avanti sul (12-30). Nel secondo quarto Casale prova subito ad accorciare, ma la Reale Mutua ufficializza la voglia di chiudere i giochi al più presto con la tripla di Alibegovic che vale il +20 (20-40). I rossoblù si aggrappano a Redivo e Camara per le speranze di ricucire il gap, ma è ancora Torino a dominare i giochi: si va all’intervallo sul +25 (26-51).

Nella ripresa Torino torna in campo più rilassata, forte dell’ampio margine, e la JB prova a ricucire lo strappo, risalendo fino al +16 (43-59) che chiude il terzo quarto. Nell’ultima frazione Torino ritrova la concentrazione del primo tempo e colpisce duro gli avversari: è ancora Capitan Alibegovic a scoccare la tripla del nuovo +20 a 5’ dalla fine, che chiude definitivamente i giochi. Finale 59-81

"Una buona partita, un ottimo primo tempo: ci aspettavano una reazione dopo Scafati e c’è stata. - commenta coach Cavina al termine del match - Nonostante le problematiche fisiche siamo riusciti a mettere in campo un’ottima difesa collettiva, distribuendo bene punti, possessi e minutaggi, cosa non da poco dato le due partite imminenti con Bergamo. Nel secondo tempo abbiamo gestito, giocando sicuramente con meno intensità del primo, ma ci aspettavamo una reazione di casale. Sono molto contento delle cose tecniche che abbiamo fatto in campo oggi”.

Novipiù JB Monferrato-Reale Mutua Basket Torino 59-81 (12-30, 14-21; 17-8, 16-22)

Monferrato: Valentini F. 8, Camara 11, Martinoni 4, Tomasini 6, Casini, Giombini NE, Lomele NE. Donzelli 4, Valentini L. 2, Thompson 6, Redivo 18, Sirchia NE. All. Valentini

Torino: Pagani 5, Bushati 5, Alibegovic 14, Cappelletti 19, Toscano 11, Penna 4, Campani 4, Pinkins 14, Clark 5, Diop NE. All. Cavina