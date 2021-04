San Mauro, medico non ancora vaccinato stroncato dal Covid

E' morto a 68 anni, stroncato dal Covid, il dottor Claudio Viano, apprezzato medico di famiglia di San Mauro.

Non era stato vaccinato, come gran parte dei colleghi tra febbraio e marzo, in quanto allergico a vaccini e medicinali. Stava attendendo il ricovero in ospedale, che consente la vaccinazione anche ai pazienti più fragili. Pur consapevole dei rischi, ha comunque continuato a lavorare fino a quando, tre settimane fa, ha accusato i sintomi dell'infezione.

E' stato ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto nella notte di mercoledì. Era impegnato anche nella politica e nell'associazionismo locale.

I pazienti che hanno avuto con lui contatti prima del ricovero sono stati sottoposti per precauzione al tampone.