Al Pala Alpitour suona "Il rumore del silenzio" per i lavoratori dello spettacolo

Il Pala Alpitour è una delle quattro grandi arene che ospita "Il rumore del silenzio Tour", evento promosso da Bauli in Piazza, l'associazione-movimento nata in questi mesi per portare avanti le istanze del mondo dello spettacolo.

Protagoniste, oltre a Torino, nella giornata di domani, venerdì 9 aprile, anche l'Unipol Arena di Bologna, il Mediolanum Forum di Milano oggi e il Palazzo dello Sport di Roma il 10. Al termine del tour, lunedì 12 aprile, sui canali di Bauli In Piazza e di #Chiamatenoi, verrà pubblicato il video racconto dell'operazione, pensato per riaccendere i riflettori sui lavoratori del settore e di tutto quel grande mondo dei live fermo da oltre un anno.

Protagonisti quattro artisti a sorpresa, uno per ogni sede dell'iniziativa, impegnati a interpretare, soli sul palco, di fronte agli spalti vuoti, la celebre canzone di Simon & Garfunkel The Sound of Silence.