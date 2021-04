Anche Carretto passa al M4O: "Qui per chi non si rassegna al Sistema Torino di Appendino e M5S"

Carretto si dice felice di tornare a collaborare con Frediani e Bertola, mettendosi a disposizione "di tutte quelle persone che continuano ad avere una speranza di reale cambiamento per Torino e che non si rassegnano all’egemonia del Sistema Torino di cui ormai fanno parte la Sindaca Appendino e il Movimento 5 Stelle".

Carretto è l'ultimo consigliere, in ordine di tempo, ad avere lasciato la maggioranza pentastellata di Torino. La prima fu Deborah Montalbano, seguita da Marina Pollicino e poi Aldo Curatella: quest'ultimo ha aderito ad Azione di Carlo Calenda.

"Siamo pronti ad accogliere chi si sente tradito dalle attuali forze politiche ma ha ancora la voglia e la tenacia di lottare per portare avanti, senza compromessi, battaglie per la tutela dell’ambiente, per la salvaguardia dei posti di lavoro, per la sanità e la scuola pubblica, per rimettere cultura, ricerca e istruzione al centro del dibattito pubblico e politico. Vogliamo accogliere chi ancora rivendica con orgoglio il desiderio di scendere in campo per lottare contro le lobby delle grandi opere inutili che devastano il nostro territorio", hanno spiegato Francesca Frediani e Giorgio Bertola, Consiglieri Regionali del Movimento 4 Ottobre Piemonte.



"Chi, come Damiano Carretto che proprio oggi ha aperto una breccia nel Consiglio Comunale di Torino, si riconoscesse in questi temi e in queste battaglie, troverà sempre una porta aperta nel Movimento 4 Ottobre".