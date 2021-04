Candiolo, nascondeva la droga nelle spezie: arrestato

Due pusher in manette nel Pinerolese. E' questo l'esito dei controlli fatti dai Carabinieri, negli ultimi giorni, per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

In particolare a Candiolo è finito in manette un 57enne. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 30 grammi di cocaina già suddivisa in venticinque involucri, nascosti all'interno dei barattoli di spezie, pronti per lo spaccio.