Cirio porta la solidarietà agli ex Embraco in tenda: “Il 15 incontro con Giorgetti, ce la mettiamo tutta” (VIDEO)

Cirio porta la solidarietà agli ex Embraco in tenda

“Non ce la facciamo più”. E’ con queste parole che gli operai ex Embraco, da tre giorni in protesta sotto la Prefettura, hanno accolto il presidente della Regione Alberto Cirio, sceso a incontrarli, portando solidarietà e notizie sulla loro situazione.

Il governatore, tra una riunione di Giunta e l’approvazione del Bilancio in Consiglio regionale, ha voluto incontrare gli operai per metterli al corrente degli sviluppi riguardo la loro vertenza “Ho parlato con Giorgetti, l’ho chiamato per avere informazioni dettagliate: sta guardando le carte: lui è una persona concreta e chiara. Vuole essere certo di dire le cose giuste, la situazione non è facile. Il ministro mi ha garantito che il motivo del fatto che non ha convocato l’incontro è questo”.

La prossima data da segnare sul calendario diventa quindi quella del 15 aprile, giorno in cui Cirio incontrerà il ministro allo sviluppo economico e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, insieme ai rispettivi assessori al Lavoro di Veneto e Piemonte: “Lì faremo il punto dettagliato della situazione. Il 15 pomeriggio vi informerò direttamente” ha promesso il presidente ai lavoratori.

Braccato dagli operai che hanno chiesto se la riunione del 15 potesse portare novità importanti o meno, Cirio ha ammesso: “E’ importante perché è la prima del nuovo Governo, che prende quello che ha ereditato dal passato Governo e ci dice come intende impostare il lavoro”.

Unanime la richiesta dei lavoratori ex Embraco: “”.

“Io sto con voi” la risposta del presidente della Regione Piemonte, che ha poi concluso: “Se sono fiducioso? Non faccio promesse sulla parole fine, ma me lo auguro. Ce la mettiamo tutta”.