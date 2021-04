Frediani (M4o): "No alla privatizzazione della Cavallerizza Reale"

"Sosteniamo il comitato di cittadini che in queste ore sta rilanciando il Referendum abrogativo previsto dallo Statuto comunale per salvare la Cavallerizza Reale da un destino che la vedrebbe ceduta ad investitori privati", attacca Francesca Frediani, Consigliera Regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte.

"Il Comune di Torino ha deciso di cedere la proprietà del bene per ricavare liquidità attraverso la vendita. Ma solo una piccola parte rimarrebbe a disposizione della Città: più’ dell’ottanta per cento sarebbe trasformato in residenze di lusso e uffici direzionali di prestigio".



"Una svendita che spezzerebbe il rapporto che esiste tra la Città e un bene che è Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco e parte dell’identità culturale torinese - sostiene la Frediani - Il processo di privatizzazione andrebbe inoltre in contrasto a quanto stabilito in una mozione approvato dal Consiglio Comunale di Torino in cui si riconosce la Cavallerizza Reale come “motore eccezionale di cultura e di bellezza con positive potenzialità, anche sotto il profilo economico” da valorizzare e preservare".



"Per questa ragione sosteniamo la richiesta di un Referendum per l’abrogazione del PUR ((Piano Unitario di Riqualificazione) del febbraio del 2021 e per rilanciare il progetto di riqualificazione che preveda la trasformazione della Cavallerizza Reale in un polo culturale e turistico di livello europeo, prendendo a modello quanto avvenuto già con la Reggia di Venaria", conclude l'esponente del M4o.