Cgil, Cisl e Uil attaccano: "Piemonte modello per sanità e cure domiciliari? Forse no, viste le terapie intensive piene"

La denuncia di Cgil, Cisl e Uil: "Piemonte modello per sanità e cure domiciliari? Forse no"

"Nella giornata di ieri i Senatori della Lega esaltavano la scelta del Piemonte di privilegiare le cure domiciliari per gli ammalati di Covid, mentre l'Assessore Icardi, al contrario, ammetteva quanto, proprio a causa delle mancate cure domiciliari, i nostri Ospedali fossero in grave difficoltà", fanno notare Cgil, Cisl e Uil Piemonte.

"Bisognerebbe fare attenzione a non esagerare nell'enfasi quando i numeri dimostrano chiaramente un’altra realtà - sottolineano i sindacati - il Piemonte è, purtroppo, una delle prime regioni per morti e ricoverati per Covid, con le terapie intensive occupate oltre la soglia di allarme e con dimensioni di contagi settimanali che ci hanno collocato in zona rossa".

"Cgil-Cisl-Uil Piemonte, sin dall'inizio della pandemia, hanno sollecitato la Regione a predisporre un serio progetto di rafforzamento della rete di medicina territoriale, unico vero strumento per evitare l’affollamento delle strutture", viene fatto notare. "Nel luglio 2020 abbiamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa che avrebbe dovuto dare il via al confronto per la costruzione di un modello di medicina territoriale indispensabile non solo in fase pandemica ma, in prospettiva, per la realizzazione di una efficace rete in grado di tutelare la salute dei cittadini".

"Purtroppo, nulla è stato fatto e le ondate di picco pandemico si sono susseguite, con il risultato di moltissimi contagi e troppi morti", aggiungono Cgil, Cisl e Uil Piemonte. "A questa situazione già grave bisogna aggiungere il costante rinvio delle prestazioni per la diagnostica e per le cure degli altri ammalati, con interi reparti costretti a trasformarsi in reparti Covid, venendo meno alla loro funzione originaria".

"In molti casi, solo il meritorio ed estenuante lavoro svolto da tutto il personale sanitario piemontese in questi mesi ha supplito alle gravi carenze organizzative che da molti anni caratterizzano il nostro sistema sanitario". Di qui la richiesta da parte dei sindacati: "È tempo di impegnarsi seriamente per garantire davvero la salute ai cittadini che vivono nella nostra Regione, a quelli di oggi e a quelli di domani".