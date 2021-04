B1-F, Davide Belluz nuovo DS del settore femminile del Parella Volley

Il Volley Parella Torino comunica la nomina quale nuovo Direttore Sportivo del settore femminile, Davide Belluz.

Belluz sarà coadiuvato nella gestione da Mauro Talluto, che rimane all'interno dello staff dirigenziale con il nuovo incarico di Responsabile del Settore Femminile e dal Direttore Generale, Stefano Sapienza, mentre Mauro Barisciani sarà il Responsabile Tecnico di tutta l'area, dalla prima squadra al settore giovanile.

Dopo una carriera da giocatore che lo ha visto calcare i campi della Serie B1 piemontese per anni, nel 2012 inizia la sua nuova avventura dirigenziale entrando a far parte del Collegno Volley Cus Torino nel ruolo di Direttore Sportivo per poi assumere nel 2016 anche la carica di vice presidente del club. Guida il club cussino alle promozioni prima dalla B2 alla B1, poi a quella in A2, categoria che la società biancoblu riesce a mantenere stabilmente da anni. Nel mese di gennaio arrivano le dimissioni dopo 9 anni di successi ed ora l'inizio di una nuova sfida.

"Ringrazio Gianluca Facchini e tutto il direttivo del Volley Parella Torino - sono le prime parole di Davide Belluz - per questa opportunità che hanno deciso di darmi. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e conoscere tutte le persone che mi affiancheranno in questa sfida per me molto affascinante. Ho lasciato una società storica come il Cus Torino per approdare in una altrettanto storica e blasonata come il Volley Parella Torino e per me questo è motivo di grande orgoglio".

"Abbiamo scelto Davide Belluz per intraprendere una nuova strada all'interno del nostro progetto tecnico sportivo - dice il presidente Gianluca Facchini - Siamo ovviamente contenti dell'ottimo acquisto, arrivato per dare smalto e sostanza al progetto che è quello di portare sempre più giovani in prima squadra e creare un ambiente positivo per il futuro".