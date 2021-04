Ripristino della pavimentazione stradale sul raccordo autostradale 10 Torino-Caselle

Anas ha programmato gli interventi di ripristino della pavimentazione lungo il raccordo autostradale 10 “Torino-Aeroporto di Caselle”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle 21 di oggi, 9 aprile, fino alle 7 di domani, sabato 10 aprile, saranno chiuse al transito le rampe dello svincolo n. 1 per il traffico proveniente da Torino e da Caselle Torinese in uscita dal raccordo e diretto in A55 e la rampa di ingresso sul RA10 dalla A55 in direzione Torino.

Programmati inoltre per la prossima settimana gli interventi di risanamento della pavimentazione lungo l’asse principale del raccordo. Da lunedì 12 a giovedì 15 aprile sarà in vigore il restringimento della carreggiata per Caselle Torinese nel tratto compreso tra il km 5,100 e il km 5,900 (tratto intercluso tra gli svincoli 2 e 3). Le lavorazioni interesseranno alternativamente le corsie di marcia e sorpasso con transito sempre consentito sulla corsia libera.