Rubano cellulare e si danno alla fuga: due arresti

Erano circa le 13 dello scorso mercoledì quando un cittadino ha fermato la pattuglia di polizia del commissariato Centro in transito su corso Vittorio Emanuele II. L'uomo ha riferito di aver appena subito un furto a bordo della propria auto da parte di tre persone. Una di queste, un algerino di 50 anni, si è dato alla fuga sotto i portici della stazione di Porta Nuova. Ma il suo tentativo di dileguarsi è durato poco: è infatti stato immediatamente bloccato e perquisito: nella tasca dei suoi pantaloni c'era un coltellino.

Una volta in commissariato, la vittima del furto ha raccontato ai poliziotti quanto accaduto in precedenza. Questi stava caricando il baule della propria auto quando aveva visto avvicinarsi le tre persone, una delle quali aveva subito aperto la portiera e cominciato a rovistare all'interno. La vittima aveva allora messo in fuga il gruppo, accorgendosi però di essere stato derubato del proprio cellulare. Aveva tentato allora di inseguire uno dei ladri che però, dopo alcuni metri, aveva gettato in terra il telefono e proseguito, senza successo, la sua corsa.

Lo straniero, con numerosi precedenti di Polizia e un obbligo di presentazione alla firma, è stato arrestato per furto aggravato.

Alcuni giorni dopo, gli operatori, servendosi delle descrizione fornite dalla vittima, sono risalite a uno dei due complici dell'algerino: si tratta di un connazionale ventinovenne, arrestato dagli operatori nel mese di febbraio e con obbligo di presentazione giornaliera alla firma presso lo stesso commissariato Centro. Lo straniero, che a poche ore di distanza dal furto commesso si era rasato i capelli nel tentativo di eludere il suo riconoscimento, è stato denunciato per furto.