Passo falso di Torino a Bergamo. Cavina: "Peccato per il risultato, buona l'intensità"

Torino esce sconfitta dal primo dei due match consecutivi contro Bergamo e fallisce il sorpasso in testa a Tortona. I gialloblù, ancora privi di Diop, soffrono eccessivamente la fisicità dei lombardi e - complice un primo quarto da dimenticare (16-9 alla fine dei primi 10’) - sono costretti ad inseguire per tutta la partita. Nella seconda decina Torino alza il ritmo: dopo essere scivolata sul -10 (19-9) per mano di Masciadri, il tiro da dietro l’arco di Alibegovic e Bushati riporta i gialloblù a contatto. Bergamo prova a ribadire il vantaggio, ma Torino ha cambiato marcia: Penna e Pinkins mettono le freccia, Clark certificata il sorpasso (30-31). Sul finale di quarto, però, sono ancora i padroni di casa ad avere la meglio, con Jones che manda tutti negli spogliatoi sul 32-31.

Nella ripresa Torino prova a rimettere la testa avanti con cinque punti in fila di Clark, ma dopo un’iniziale dominio gialloblù escono fuori i ragazzi di coach Calvani, che trascinati da Masciadri e Jones, spediscono Alibegovic e compagni sul -5 (55-50) alla fine del terzo quarto. Nell’ultima decina Torino è nervosa e poco precisa e Bergamo ne approfitta con Easley e Pullazi per il vantaggio in doppia cifra (63-53). Il gap non impensierisce gli uomini di coach Cavina che, ancora lanciati dal tiro pesante di Capitan Alibegovic, si portano di nuovo a ridosso degli avversari (65-64) a 48’’ dalla fine. Senza Pinkins (uscito per il quinto fallo) la Reale prova il tutto per tutto, ma l’errore dalla lunette di Cappelletti lancia Jones, che è libero di andare a canestro e chiudere il match. Finale 71-67.

"Peccato per la sconfitta, ma sono contento per la partita che è nata - commenta coach Cavina - Bergamo è una squadra di stazza e ha fatto grande partite contro le prime della classifica. Oggi ha dimostrato atletismo e durezza in difesa. Sono molto contento di aver giocato questo tipo di partita oggi, perchè mi ha aiutato nei nostri esperimenti: anche oggi abbiamo fatto diverse rotazione e qualche difesa nuova. Nella seconda parte della partita abbiamo cercato di vincere, sono molto contento per come è cambiata e per l’intensità che abbiamo messo. Peccato per il risultato, ma è una partita che ci aiuta nel nostro percorso".

Withu Bergamo - Reale Mutua Torino 71-67 (16-9, 16-22, 23-19, 16-17)

Withu Bergamo: Andre Jones 19 (6/8, 1/3), Tony Easley 13 (6/10, 0/0), Rei Pullazi 13 (1/6, 2/4), Simone Vecerina 12 (5/5, 0/3), Stefano Masciadri 10 (0/1, 3/4), Ruben Zugno 4 (2/4, 0/2), Mattia Da campo 0 (0/1, 0/3), Ferdi Bedini 0 (0/0, 0/2), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Riccardo Aiello 0 (0/0, 0/0), Gabriele Riboli 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0). All. Calvani

Reale Mutua Torino: Mirza Alibegovic 18 (3/7, 4/7), Jason Clark 16 (5/8, 0/3), Kruize Pinkins 9 (2/5, 1/1), Luca Campani 7 (1/3, 1/3), Alessandro Cappelletti 6 (0/3, 1/3), Daniele Toscano 4 (1/2, 0/1), Lorenzo Penna 4 (1/2, 0/1), Franko Bushati 3 (0/0, 1/1), Giordano Pagani 0 (0/1, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Ousmane Diop 0 (0/0, 0/0). All. Cavina