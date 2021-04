Moncalieri tiene in vita il ricordo della Resistenza con un concorso dedicato ai giovani

Si avvicina il 25 aprile, data simbolo della Liberazione, che per il secondo anno sarà vissuta ai tempi del coronavirus, ma la Città di Moncalieri vuole ricordare e celebrare comunque l’anniversario con il concorso “25 aprile: quale libertà oggi?”. Un’occasione per ricordare e trasmettere i valori della Resistenza visti e rielaborati dalle nuove generazioni.

Il concorso è aperto agli studenti delle scuole di Moncalieri e tutti i cittadini che desiderano esprimere la loro idea di libertà e Resistenza. In palio 10 buoni libro per i primi classificati. Si potrà partecipare inviando via mail entro il 20 aprile 2021, uno o più elaborati originali, frutto della propria creatività: una poesia o uno scritto, una foto o un video che interpreti, in maniera originale e al passo con i tempi, i valori fondanti del 25 aprile.

“Da oggi le scuole ripartono in presenza” afferma l’Assessore all’Istruzione e ai Giovani Davide Guida. “Un’importante occasione per insegnanti e ragazzi di fare attività insieme in classe. Inauguriamo le lezioni in presenza con l’apertura del concorso per il 25 aprile, quest’anno dedicato al tema della libertà”. Alla prima edizione del concorso, nonostante la DAD, avevano partecipato più di 200 studenti.

“Prima della pandemia, andavamo con i bambini e gli insegnanti, accompagnati dalle associazioni, presso i cippi e le lapidi dedicati ai Partigiani” spiega Silvia Di Crescenzo, Assessore al Volontariato e associazionismo “Il concorso è un modo per ricordare insieme i Partigiani e la storia della nostra Resistenza, in attesa di poterlo fare di persona”.

Il concorso “25 aprile: quale libertà oggi?” è organizzato dal Comune di Moncalieri in collaborazione con le scuole di Moncalieri e le associazioni Deina Torino, Femto, A.N.P.I. Moncalieri e la partecipazione di: Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Bersaglieri, Fondazione Dravelli, Gruppo trasmissioni Protezione Civile, Associazione Moncalieri 365.

Per partecipare al concorso è necessario inviare il proprio materiale all’indirizzo mail: moncalieriresiste@gmail.com entro il 20 aprile.Le premiazioni si terranno il 25 aprile 2021 durante la cerimonia istituzionale del Comune di Moncalieri che sarà trasmessa online.