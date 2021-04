Gran Premio Città di Torino, Bleff Dipa e Blackflash Bar fanno il vuoto

L'ultimo Derby romano ha detto la verità e se le premesse sono queste, per i prossimi anni il trotto italiano avrà molto da divertirsi. Allora Bleff Dipa aveva beffato al fotofinish Blackflash Bar. Oggi entrambi fanno festa perché sono re e regina del 'Gran Premio Città di Torino' 2021 che non ha tradito le attese.





Per cavalleria partiamo dalla corsa riservata alle femmine: Prova di forza della figlia di Oropuro Bar che ha vinto la quinta corsa importante negli ultimi due anni, nonostante uno scomodo 8 di partenza. Blackflash Bar a dominato dall'alto di una leggerezza impressionante dopo aver fatto lo stesso nel 'Marangoni' sempre a Vinovo e nel 'Ghirlandina' a Modena, ma anche a Firenze, dimostrando che la coppia con Santino Mollo è inossidabile. Betta Zack con Alessandro Gocciadoro ci ha provato ma alla lunga si è dovuta arrendere e così alle piazze d'onore sono finite Bahamia e Bella Winner.





Blackflash Bar, proprietà e allevamento tutto torinese, ha chiuso in 1'13.6. Leggermente meglio ha fatto Bleff Dipa con V.P. Dell'Annunziata capace di chiudere in 1'13.3 il GP Città di Torino maschi. Senza Bonjovi MMG e Bepi Bi che per motivi diversi non si sono presentati a Vinovo e con Bengurion Jet in rottura prolungata subito, l'allievo di Holger Ehlert ha saputo pazientare sino alla retta finale, vissuta tutta d'un fiato e senza voltarsi indietro, per battere Banderas Bi secondo e Belzebù Jet terzo. "Una giornata bellissima, grande spettacolo. Vorremmo anche il pubblico, ma aspetteremo", chiosa l'ad di Hippogroup TorineseGuido Melzi d'Eril.