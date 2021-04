Cosa spinge gli uomini ad andare a trans?

Secondo alcuni studi, alcuni uomini sono sempre più attratti dai trans ed il numero di siti di incontri trans online è in forte espansione. Da cosa deriva questo fenomeno? Prima di tutto, dovete capire che la transessualità è sempre stata un argomento tabù. Tuttavia, la società di oggi non tende più a ghettizzare le persone trans. L'accettazione è più forte ed i trans non hanno più paura di uscire allo scoperto. Sebbene molte persone siano riluttanti ad ammetterlo, molti uomini sono stati ingannati e traditi frequentando donne cisgender, cosa che li ha traumatizzati sia fisicamente che mentalmente. È la lealtà delle donne transgender verso i loro partner che ha attratto molti uomini feriti.

Alcuni uomini, sono addirittura arrivati alla conclusione che saranno gli unici ad uscire con queste donne trans. Statisticamente è dimostrato che le donne transgender non tendono a tradire. Un altro fattore per cui gli uomini siano attratti dai trans è che la maggior parte delle donne transgender ha corpi attraenti rispetto alle donne cisgender. Sono magri, hanno la pelle chiara, un torace sviluppato e natiche morbide e arrotondate. Inoltre, i trans attraggono non solo per le loro fattezze ma anche per l'abbattimento di ogni sorta di tabù. Ma non è tutto! Le donne transgender, sanno come suscitare il desiderio negli uomini e far loro provare piaceri inaspettati. Il fascino del proibito spinge molti uomini a vivere un rapporto in maniera trasgressiva e fuori dagli schemi. Ma quali sono le modalità di approccio? Sicuramente se desiderate incontrare una donna transessuale esistono alcune possibilità a vostra disposizione. Se ad esempio vivete in ​​una grande città e vi piace uscire la sera, potrete andare nei bar o partecipare alle feste o eventi trans.

Questi sono generalmente luoghi di incontro piuttosto affollati, ma qui tutto dipenderà da dove vivete e dalle vostre capacità di approcciarvi.