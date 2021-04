Ruba un monopattino da un balcone, ma il ladro-uomo ragno finisce nella rete

Ha cercato di rubare un monopattino da un balcone di corso Vercelli, sfruttando agilità e doti acrobatiche non comuni, ma questo non l'ha messo al riparo dai guai. E' successo nei giorni scorsi in Barriera di Milano, dove un uomo - sfruttando alcuni mobili lasciati vicino ai cassonetti dell’immondizia, ha appoggiato sopra ad una cassapanca in legno una sedia, arrivando ad aggrapparsi al cornicione del balcone del primo piano di uno stabile. Con un colpo di reni si è poi tirato su, oltrepassando la ringhiera: da sotto aveva infatti messo gli occhi su un monopattino.



Il giovane, di appena 20 anni, ha così preso il mezzo di trasporto e lo ha fatto scivolare piano piano sul manto stradale. Percorrendo la strada a ritroso è ridisceso sul corso, dandosi alla fuga. Grazie alla segnalazione di un vicino testimone del furto acrobatico, però, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia lo hanno inseguito e fermato in via Cigna. Si tratta di un ventenne nato in Marocco, con numerosi precedenti specifici. Sembra che volesse rivendere il monopattino per pagare alcune spese legali urgenti. E’ stato arrestato per furto in abitazione.