Torino-Lione, notte di disordini a San Didero: i No Tav respinti dalle forze dell'ordine

E' stata ancora una notte di disordini, in valle di Susa. Forze dell'ordine e manifestanti no Tav si sono scontrati a San Didero, dove nelle scorse ore hanno iniziato nuovi lavori all'autoporto gli operai impegnati per la realizzazione della Torino-Lione.

Disordini e lanci di lacrimogeni sono i fatti che rimbalzano insieme alle immagini sui social degli oppositori dell'infrastruttura transfrontaliera. Con gli stessi No Tav che segnalano di aver avuto alcuni feriti. "Una manciata di operai, difesi dalle forze di Polizia in tenuta antisommossa, avanzano lentamente nei lavori di distruzione del territorio Valsusino", si legge sulle pagine che sostengono l'opposizione alla Tav.