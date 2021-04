Comunali, il tavolo nazionale si riunirà dopo il 1° maggio ma Salvini conferma Damilano: "Torino la ritengo chiusa"

Se il centrosinistra non ha ancora individuato il nome, né il metodo per la scelta del candidato a sindaco per le elezioni di Torino, anche il centrodestra è in un momento di stand-by.

Salvini difende la scelta Damilano

Dopo lo scatto in avanti degli scorsi mesi di Paolo Damilano - con l'appoggio ufficiale da parte di Matteo Salvini - all'imprenditore delle acque manca ancora il via libera ufficiale dal tavolo di coalizione romano Oggi il leader della Lega è tornato a sostenere il nome del patron della Valmora, dicendo durante la presentazione di un libro che le Comunali di "Napoli e Torino le ritengo chiuse". Una conferma, o uno scatto in avanti come lo definiscono una parte dagli altri alleati del centrodestra. Il tavolo nazionale dopo il 1° maggio