La fontana luminosa del Valentino tornerà in vita, Scanderebech:"Ricordo di Torino '61"

Con 25 voti favorevoli è stata votata dal Consiglio Comunale di Torino la mozione della Vice Capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech che chiede che ritorni a risplendere la fontana luminosa del parco del Valentino. Dichiara la Consigliera di Forza Italia Scanderebech:

"Finalmente - commenta l'esponente azzurra - un vecchio ricordo di una Torino luminosa e solare degli anni '61 tornerà a risplendere. Il Consiglio Comunale ha dato esplicito mandato alla giunta di indirizzare i circa 700 cittadini che chiedono che la fontana luminosa del Valentino torni in vita, coi suoi spettacoli luminosi e i giochi d'acqua".

"Dopo un lungo dibattito - continua - la via da perseguire è stata indicata quella del regolamento dei beni comuni, l'assessore Giusta dovrà occuparsi del percorso partecipato. I cittadini sono pronti a investire 400mila euro pur di ridare luce alla fontana. Il loro progetto presentato autofinanzierebbe la riattivazione, la gestione e la manutenzione".

"La fontana luminosa è da troppi anni abbandonata e vittima di degrado, dal 2012 l'amministrazione provvede a sole due puliture annuali, un peccato per un simbolo dell'Italia '61 che molti ricordano ancora indelebilmente. Finalmente cittadini, con un grande senso civico, decidono di scendere in campo e rimboccarsi le maniche con la speranza che la burocrazia non li freni, per questo la mozione chiede esplicitamente un accompagnamento del Comune al fine di superare alcuni cavilli e il Consiglio Comunale tutto non ha avuto dubbi nel dare il chiaro indirizzo da perseguire alla Giunta" conclude Scanderebech.