Polso fratturato per Vincenzo Nibali: probabile addio al giro d'Italia che parte da Torino

Manca meno di un mese al via del Giro d'Italia che partirà da Torino il prossimo 8 maggio e la corsa rosa perde uno dei suoi più attesi protagonisti: Vincenzo Nibali.

Dall'ospedale di Lugano, dove il campione siciliano risiede, arrivano pessime notizie circa il futuro più o meno imminente dello 'squalo': gli accertamenti compiuti dopo la rovonosa caduta di questa mattina del 36enne messinese, hanno evidenziato una frattura del radio destro. Sarà operato già domani, giovedì 15 aprile, per cercare di ricomporre la frattura.

Per Nibali l'infortunio al polso potrebbe voler significare addirittura l'addio al Giro d’Italia, visto il poco tempo per recuperare da un infortunio così serio. Nibali era appena rientrato da un lungo ritiro sul Monte Teide, prima di rituffarsi negli impegni più imminenti, che sarebbero stati il Tour of the Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Nel frattempola Trek-Segafredo, la squadra di Nibali, ha emesso un comunicato su quanto accaduto: "Questa mattina Vincenzo Nibali è caduto mentre si stava allenando nei pressi di Ponte Tresa, nel quartiere di Lugano, subendo un danno alla mano destra. Gli esami clinici nella clinica di Lugano (radiografia e Tac) hanno purtroppo rivelato una frattura composta del radio del polso destro. Lo staff medico di Trek, d'intesa con la direzione del team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la frattura, previsto per domani in Svizzera".

"Solo dopo l'intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le necessarie valutazioni sulla partecipazione di Nibali al Giro d'Italia".