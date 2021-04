Appassionati di collezionismo, vintage e antiquariato: benvenuti al Gran Balon!

Se sei un torinese doc o vivi nella città della Mole da un po’ di tempo, certamente conoscerai il Gran Balon. Stiamo parlando del mercatino delle pulci che ogni seconda domenica del mese anima le vie di Porta Palazzo, nel centro storico di Torino. Si tratta di un appuntamento imperdibile per chi è innamorato degli articoli vintage e di antiquariato in generale. Il Gran Balon può essere l’occasione per fare un regalino originale a una persona cara che si trova lontano da Torino, infatti, qualsiasi sia l’oggetto di cui ti innamori e vuoi regalare ad un amico o parente, basta affidarsi a uno dei servizi online di posta delivery express per spedire in tutta Italia e il gioco è fatto! La magia del Gran Balon in questo modo può essere “assaporata” anche a chilometri di distanza.

Caratteristiche del Gran Balon

La prima edizione del Gran Balon si svolse oltre trent’anni fa, esattamente nel 1985. Da allora questo mercatino è ormai una consuetudine a Torino ogni seconda domenica del mese, precisamente dalle 8 del mattino fino alle ore 18.

Per tutta la durata del Gran Balon, alcune caratteristiche vie di Torino si trasformano in una sorta di maxi negozio a cielo aperto, ospitando centinaia di bancarelle. L’area interessata riguarda Via Lanino, Mameli, Borgo Dora, Cortile del Maglio e Canale Carpanini.

Percorrendo queste traverse del centro potrai trovare bancarelle colme di oggetti da collezionismo e vintage, oltre che degli originalissimi pezzi di antiquariato. Non è raro, quindi, portare a casa l’oggetto rarissimo e cercato per anni. Per questo motivo, il Gran Balon richiama ogni mese fior di appassionati che accorrono da tutto il Piemonte e da gran parte del Nord Italia.

Chi viene al Gran Balon, inoltre, sa benissimo che non troverà soltanto commercianti e appassionati di antiquariato. Ad attenderli, invece, ci saranno anche dei momenti di piacere assoluto per il palato, grazie all’allestimento di numerosi stand gastronomici e banchi in cui gustare le ghiottonerie tipiche di Torino.

Il Gran Balon e il Balon del Sabato

Se il Gran Balon è l’appuntamento di punta per tutti gli amanti del vintage, ogni fine settimana c’è il Balon del Sabato che si tiene nella medesima zona di Torino. Gli stessi organizzatori, vale a dire i membri dell’Associazione Commercianti Balon, tengono in vita il mercato delle pulci che si svolge ininterrottamente qui addirittura dal 1857. Ogni sabato circa 300 bancarelle e una cinquantina di negozi propongono tanti oggetti che spaziano dal vintage all’antiquariato puro, passando per l’artigianato locale senza dimenticare il collezionismo e l’arte.

Insomma, in questo storico scorcio di Torino non mancano certamente le occasioni per fare un regalo originale e spedirlo in ogni angolo di Italia e d’Europa!