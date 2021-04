La provinciale 40 di San Giusto chiusa per lavori di manutenzione straordinaria

Per lavori di manutenzione straordinaria sulla Sp. 40 di “San Giusto” dir. 5 per Sp. 82, poiché la sezione stradale è particolarmente ridotta, e non consente il transito veicolare durante i lavori, si rende necessario chiudere la tratta stradale dal km. 0+000 al km. 2+408 con deviazione del transito lungo la Sp. 40 e la Sp. 82, ad eccezione dei soli proprietari dei fondi o aventi titolo, dal 19 aprile a tutto il 21 maggio 2021.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml