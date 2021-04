Nuove sedute, panchine e pavimentazione: prosegue il restyling di piazza Montale alle Vallette

Mattoncino dopo mattoncino, prende forma la “nuova” piazza Montale. E’ infatti in corso la riqualificazione che mira, entro un paio d’anni, a stravolgere il volto del punto di riferimento del quartiere Vallette.

Installate le nuove panchine in ferro e legno

Dopo mesi di lavori, gli operai incaricati dal Comune hanno completato la messa in posa della nuova pavimentazione che ha sostituito completamente quella di prima, ormai rotta e a pezzi. C’è di più: sono già state installate le nuove panchine in ferro e legno e le nuove sedute in pietra, accanto alla fontana.Gli interventi, tra realizzati e ancora da realizzare, alla fine saranno ben 22. Costati 1,5 milioni di euro e concordati con chi vive il territorio come la chiesa, il teatro e il Tavolo Vallette, sono già stati totalmente finanziati con il progetto AxTo Vallette.

Prossimo step il restauro della fontana e zone d'ombra con vele

I prossimi step? Il restauro della fontana, la creazione di zone d’ombra con delle vele che favoriscano la frequentazione della piazza anche in mesi estivi e caldi, la creazione di punti di gioco e incontro, oltre che di zone verdi.



Tra gli interventi più attesi, il rifacimento delle facciate degli edifici che circondano la piazza. Piazza Montale, lentamente, cambia look.