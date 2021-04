Una stella di nome “Anelie”… E’ il giorno di “Attimi fatti di te”, il primo brano di una giovane cantautrice piemontese

Un cassetto pieno di sogni che per una giovane cantante potrebbe aprirsi molto presto! Annalisa Faella in arte “Anelie”, ha ufficialmente iniziato il suo percorso nel mondo della musica leggera. Nata a Torino ventuno anni fa, ma che ha vissuto a Mondovì, Annalisa lavora attualmente come estetista professionale in un importante centro di Magliano Alpi, sempre nel cuneese. Oggi, però, per Anelie è l’alba di un nuovo giorno. Sulle principali piattaforme digitali, come Spotify e Youtube, da mezzanotte è possibile ascoltare il suo primo lavoro musicale, un brano dal titolo: “Attimi fatti di te”.

A scrivere il testo è stata la stessa Anelie, in un singolo che vede la partecipazione del cantante braidese “Dannywhite”, alias Andrea Falcone. Una voce suadente in grado di emozionare, unita alle ottime qualità di scrittura fanno di Anelie un autentico talento. Un’artista ancora in erba, ma con le carte in regola e la voglia di affermarsi nel mondo della musica pop. Un “diamante grezzo” che nell’ultimo anno ha iniziato a levigarsi, mostrando una lucentezza sempre più brillante. Solo di recente la bella e brava cantante monregalese ha iniziato a trasformare quello che sin da piccola era una vera e propria passione in una possibile opportunità, anche professionale.

Da appena cinque mesi Anelie ha iniziato a studiare e lavorare sotto l’attenta e competente direzione del “Lobster Studio”, la società di Monasterolo di Savigliano che ha prodotto il brano con le firme di “Macs” e “Raffucs”. Le sue esibizioni di cover pubblicate sui social hanno riscosso un tale successo da suscitare l’interesse di diversi addetti ai lavori, che hanno intravisto in Analie un concreto potenziale artistico su cui lavorare. Ma cosa ne pensa la diretta interessata?

“Sta accadendo tutto molto in fretta.” – ci spiega Annalisa Faella – “Amo cantare e mi piace l’idea di trasmettere delle emozioni”. Qual è il genere musicale più vicino alle tue corde? E quali sono i cantanti che ascolti di più? “Il mio genere preferito è il pop” – spiega Anelie – “Mi sento molto legata alla musica del passato, italiana e non, ma penso di non avere preclusioni per nessun genere. Adoro ascoltare Amy Winehouse, Witney Houston e tutto ciò che fa parte del repertorio soul/jazz/r&b, mentre in ambito italiano ascolto sempre con piacere i brani di Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè e Pino Daniele.”

Oltre ad essere interprete sei anche autrice di testi, pensi che questo possa rappresentare un’arma in più per affermarsi? “Non saprei, anche perché arrivare al cuore delle persone con le parole non è assolutamente un’impresa facile, soprattutto per me che ho iniziato a scrivere da poco.” – continua la cantante monregalese – “Ci sono giorni che sento il bisogno di scrivere per cercare di comunicare le mie sensazioni, allora prendo un foglio ed una penna e metto giù i miei sentimenti, entrando in una dimensione tutta mia.”

Qual è il tuo sogno? “Sto già vivendo un sogno così” – spiega Analie – “So che devo ancora lavorare tanto e sono consapevole che il mondo musicale viva di regole ferree, a volte spietate. Preferisco non avere aspettative, ma prendere tutto ciò di buono che viene da questa bellissima esperienza. Voglio impegnarmi sempre di più, studiare e cercare di migliorare.” Cosa pensa la tua famiglia di questa esperienza? “Mamma Tina, papà Giuseppe e mia sorella Marzia sono i miei primi sostenitori” – conclude Annalisa – “Mi ripetono fino allo sfinimento di continuare a credere in questo sogno e di metterci sempre il massimo impegno. Loro sono la mia forza.” Per chi volesse ascoltare “Attimi fatti di te”, il brano di Anelie, può farlo accedendo alle piattaforme Spotify o Apple Music accedendo al seguente link: https://lnk.to/AttimiFattiDiTe oppure ascoltarlo direttamente su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=N_U_wfasBMI