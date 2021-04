Al via la Creative Challenge 2021 organizzata da Reply per scoprire i creativi di domani

Sono aperte le registrazioni per l’edizione 2021 della Creative Challenge, la competizione creativa online a squadre - parte del programma Reply Challenges - che chiama a confrontarsi studenti e giovani designer da tutto il mondo. La sfida consiste nello sviluppare il progetto creativo più innovativo partendo dai brief ideati dai più affermati art director e professionisti di marketing e comunicazione.

Nell’edizione dello scorso anno, hanno partecipato oltre 6.200 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni provenienti da più di 70 paesi nel mondo che suddivisi in oltre 1.000 team hanno presentato oltre 500 progetti.

La sfida, che si terrà online da venerdì 21 a domenica 23 maggio, quest’anno si arricchisce della partecipazione di importanti Partner di fama mondiale come AC Milan, Ducati, Easyjet, Miele, Mondelez International, Pamela Reif, Sky, Telekom e Tuc che patrocineranno ciascuna delle categorie di gara.

I team creativi avranno a disposizione 48 ore per sviluppare e inviare la loro proposta in una delle seguenti categorie: “Fan-base activation”, “Brand activation”, “Employer Branding”, “Employee Engagement”, “Digital Customer Experience”, “Digital Gamification”, “Innovation Design”, “Brand Experience”, “Social Media”.

Non solo creatività ma anche innovazione, originalità e aderenza al brief sono i criteri che verranno utilizzati per stabilire chi avrà l’onore di occupare il primo posto del podio nella Creative Challenge 2021 per ciascuna categoria.

A valutare le proposte sarà una giuria composta da professionisti delle agenzie creative del gruppo Reply e dai referenti creativi Partner della competizione. Il team che si aggiudicherà il primo posto nella sua categoria potrà presentare il proprio progetto nel round finale, in programma online il 1 luglio, durante il quale la giuria selezionerà il miglior progetto di tutta la competizione.

Maggiori informazioni sulla Creative Challenge 2021 al sito challenges.reply.com.