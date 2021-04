Ex Embraco - Italcomp, parla il ministro Giorgetti: "Impegno e serietà per risolvere la situazione"

“Quando si parla di persone che rischiano il lavoro serietà e impegno sono le nostre parole d'ordine". Con queste parole il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha commentato l'esito del tavolo sulle crisi Embraco e Acc di Mel e sul progetto Italcomp, messo in pista dal suo predecessore, Stefano Patuanelli.

In particolare, il titolare del dicastero ha indicato nel "metodo Corneliani" la strada da seguire, ovvero la formula (vincente) utilizzata per la storica azienda tessile di Mantova salvata dal fallimento grazie alla formula dell'investimento privato e pubblico nel capitale.

Più o meno quello che da mesi recita il dossier sul tavolo del ministero per Italcomp. Anche se ora le condizioni sembrano cambiate, almeno in parte. Secondo una nota del Ministero, infatti, il prossimo passo sarà quello di provare a individuare uno o più imprenditori che abbiano fiducia nel progetto industriale e accettino la scommessa di salvare e rilanciare le due grandi realtà italiane. "Il momento è propizio - dice Giorgetti - perché ci sono le condizioni migliori possibili per imprenditori che volessero accettare la scommessa. Lo Stato mette a disposizione una serie di strumenti impensabili fino a poco tempo fa".



L'ipotesi è che lo Stato entri come socio di minoranza nella composizione societaria, affiancando un socio privato (o più di uno) che abbia in mano il pacchetto di maggioranza. Il nodo, in questo momento, come ribadito anche dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell'incontro, è legato agli ammortizzatori sociali, che permettano di guadagnare tempo, fermare la procedura di licenziamento che scade tra 10 giorni e mettere insieme la squadra per lanciare la sfida Italcomp.